Marido e mulher se acabam feridos após briga com canivete no Nova Aquidauana

Briga entre marido e mulher terminou com ambos feridos na tarde de ontem, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. Eles se atacaram com canivete e o desfecho só não foi pior porque a Polícia Militar foi acionada e chegou a tempo. O homem de 35 e a mulher de 34 anos foram atentidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil.



Segundo o boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta das 16h15, na casa onde os envolvidos residem na Rua Senador Filinto Muller. Ao chegar no local, a polícia encontrou a mulher com o canivete na mão, ferida no dedo, e o homem com diversas escoriações nas mãos, costas e rosto. À polícia, confessaram que haviam se agredido, por isso, foram autuados por lesão corporal recíproca.