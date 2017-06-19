Polícia encontra carro de comerciante assassinado abandonado perto do lixão

Latrocínio
Veículo de Ronaldo Batista estava abandonado perto da pista de motocross; a Polícia Civil trabalha com hipótese de roubo seguido de morte
Força tarefa entre a Policia Militar e Polícia Civil encontrou nesta manhã o carro do empresário Ronaldo Batista, que foi vítima de criminosos na madrugada desta segunda-feira. A suspeita é de que a vítima tenha sido executada durante roubo (latrocínio).
O automóvel Saveiro Cross foi localizado na região do antigo lixão de Aquidauana, perto da pista de motocross. Durante a apreensão, a perícia foi acionada pelos policiais e o veículo foi levado para a Delegacia de Anastácio.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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