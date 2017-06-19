Polícia encontra carro de comerciante assassinado abandonado perto do lixão

Força tarefa entre a Policia Militar e Polícia Civil encontrou nesta manhã o carro do empresário Ronaldo Batista, que foi vítima de criminosos na madrugada desta segunda-feira. A suspeita é de que a vítima tenha sido executada durante roubo (latrocínio).

O automóvel Saveiro Cross foi localizado na região do antigo lixão de Aquidauana, perto da pista de motocross. Durante a apreensão, a perícia foi acionada pelos policiais e o veículo foi levado para a Delegacia de Anastácio.