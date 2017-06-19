Suspeitos de matar o empresário Ronaldo Batista são detidos em Aquidauana

Por meio de impressões digitais colhidas no local do crime, a polícia suspeita que W.O, 21 anos, e dois adolescentes, tenham participado do latrocínio do empresário Ronaldo Batista, 38 anos, encontrado morto na piscina de casa nesta madrugada. Eles foram detidos nesta segunda-feira, onde residem. O maior estava no Bairro Nova Aquidauana, e os menores no São Cristóvão. O trabalho foi coordenado pela Polícia Civil e unidades especializadas do 7º Batalhão da Polícia Militar.



O quarto envolvido, traficante solto recentemente e cujo a identidade ainda não foi revelada, seria o mandante e está foragido. Em depoimento, W. e os menores teriam confirmado que Ronaldo foi morto por afogamento. Eles amarraram braços e pernas e jogaram o comerciante na piscina. Para garantir que a vítima não sobrevivesse, ainda amarraram um vaso de flor de 30 quilos em suas costas, para que o corpo permanecesse submerso. As autoridades continuam as investigações.

Casa de Ronaldo onde foi brutalmente assassinado