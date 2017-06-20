Em uma hora de blitz, PM apreende dois veículos e multa cinco condutores

Fiscalização
Trabalho foi realizado na Rua Pandiá Calógeras, no Bairro Alto
A Polícia Militar realizou na tarde desta terça-feira, em Aquidauana, fiscalização para flagrar irregularidades de trânsito, reprimir ações delituosas e capturar foragidos.
A blitz durou cerca de uma hora, entre às 15 e 16 horas, e resultou em dois veículos apreendidos e cinco multas. Ao todo, foram abordados 17 motos e 15 carros na Rua Pandiá Calógeras, no Bairro Alto.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS