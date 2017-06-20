Homem vivia de "gato" e puxava água da vizinha sem que ela soubesse desde 2011

A Polícia Civil de Aquidauana prendeu na tarde de hoje um homem identificado como Paulo César, morador da Vila Pinheiro, por furto de água e luz, delito popularmente conhecido como "gato". A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) detectou que o homem desviava água da casa da vizinha sem que ela soubesse desde 2011.



O esquema também beneficiava o amigo dele, que mora na casa aos fundos e foi identificado como José Eugênio Cristaldo, que fugiu do local ao notar a aproximação da polícia. Paulo César teria se aproveitado do fato de que entre sua casa e a da vizinha existe um terreno baldio, por isso, conseguiu fazer uma instalação irregular sem jamais ser notado.



A polícia explica que o homem cavou próximo ao registro da vizinha de onde puxou uma mangueira até sua residência, dividindo com José. A mulher estava pagando sozinha a conta equivalente a três casas. Tudo foi descoberto porque durante vistoria técnica, funcionários da Sanesul viram que água de César estava cortada há seis anos, mas que a rotina dos moradores não havia sido alterada.



Diante da suspeita, foi feito uma análise minuciosa que descobriu o furto, com apoio da polícia. Durante o flagrante nesta tarde, os investigadores viram que ele também tinha gato de luz e não pagava conta de energia. Deste modo, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. José está foragido desde então.