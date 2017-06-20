Mulher é agredida e roubada por irmão de policial enquanto bebia

Mulher de 49 anos denunciou à Polícia Civil que foi roubada na madrugada de ontem, enquanto bebia na casa da irmã, localizada no Bairro São Francisco, em Aquidauana. A vítima disse que dois homens a atacaram e lhe tomaram o aparelho de telefone celular. Um dos autores seria irmão de uma policial.



A mulher relatou que estava dentro da casa, na Rua dos Barbosas, quando saiu para a rua, oportunidade em que foi atacada com chutes e empurrões. Ela conseguiu visualizar os ladrões e os identificou à Polícia Civil na manhã de ontem, enquanto registrava o boletim de ocorrência. O caso é investigado.