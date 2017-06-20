Polícia realiza blitz nesta manhã de terça-feira

Aquidauana
Na manhã desta terça-feira, 20, a Polícia Militar, setor de Trânsito, realizou em Aquidauana, na rua dos Ferroviários, uma blitz no período das 9:00 à 10:30h.
Foram inspecionadas 16 motos e 11 carros nesse período. Desse número - 2 veículos foram notificados; 1 moto recolhida ao pátio do Detran.
Os policiais vistoriaram também 2 pontos de moto taxi anotando 2 notificações.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS