Polícia realiza blitz nesta manhã de terça-feira

Na manhã desta terça-feira, 20, a Polícia Militar, setor de Trânsito, realizou em Aquidauana, na rua dos Ferroviários, uma blitz no período das 9:00 à 10:30h.

Foram inspecionadas 16 motos e 11 carros nesse período. Desse número - 2 veículos foram notificados; 1 moto recolhida ao pátio do Detran.

Os policiais vistoriaram também 2 pontos de moto taxi anotando 2 notificações.