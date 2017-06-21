Filhote de Lontra é encontrado dentro de casa no Guanandy

Uma família de Aquidauana recebeu no início da tarde desta quarta-feira uma visita inusitada. Um filhote de Lontra, de aproximadamente 50 cm foi encontrado "passeando" pela sala da residência, despertando a curiosidade dos moradores. Ele foi encontrado no momento em que a dona saia para levar a filha ao colégio.

A residência, localizada no Bairro Guanandy, fica bem próxima ao rio Aquidauana e por esta razão, é comum encontrar pela região exemplares de animais Silvestre, explica a proprietária da casa, a confeiteira artística Angela Ricaldes.

A principal suspeita é que o animal tenha invadido a casa em busca de alimento. Para salvá-lo, Angela contou com a ajuda do filho Nilson Ricalde, que é Técnico em Agropecuária. Ele fez o resgate e o devolveu na mata, deixando apenas a lembrança deste hóspede tão especial.

A lontra Habita em região litoral ou próximo aos rios de onde retira seu alimento. Come principalmente peixes e crustáceos, mas raramente devora pequenas aves e mamíferos. A lontra tem hábitos noturnos, então dorme a maior parte do dia nas margens dos rios e caçando durante o período noturno.