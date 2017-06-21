Justiça determina preventiva de jovem e manda menores para Unei de Corumbá

Caso Ronaldo
Os dois adolescentes apreendidos como executores do crime serão encaminhados para a Unidade Educacional de Internação (Unei) de Corumbá, onde foram abertas vagas
O juiz Luciano Pedro Belaelli, da comarca de Anastácio, decretou a prisão preventiva de W.O, 21 anos, investigado como mandante do latrocínio do empresário Ronaldo Batista dos Santos, 38 anos, ocorrido na madrugada de segunda-feira. Os dois adolescentes apreendidos como executores do crime serão encaminhados para a Unidade Educacional de Internação (Unei) de Corumbá.
A decisão foi anunciada ontem. Deste modo, W. fica recolhido preventivamente em Aquidauana, mas deve ser encaminhado à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), para ficar preso até o julgamento, como forma de não fugir ou não comprometer o andamento do processo. Já os menores, teriam de ser liberados de acordo com que o prega o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), caso não houvesse vagas no sistema.
Conforme já noticiado, os dois menores mataram Ronaldo na casa dele, em Anastácio, na madrugada de segunda-feira. Eles amarraram a vítima, a jogaram na piscina e prenderam vaso de 30 quilos junto ao corpo, para que permanecesse submerso. Um rapaz de 22 anos que está foragido e sabia dirigir, foi ao local e pegou ao carro, entregando para W. que, por sua vez, ao perceber a repercussão do crime, tentou se desfazer. Ele teria pedido automóvel por R$ 5 mil.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS