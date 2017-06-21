Restaurante Estação Pantaneira retorna o atendimento a partir desta quinta

Aquidauana
Em nota divulgada nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, o Restaurante Estação Pantaneira, deverá retornar às suas atividades normais a partir de amanhã.
Após o luto pelo falecimento do proprietário Ronaldo Batista, de 38 anos, a família e os funcionários buscam forças para continuar o projeto que o jovem empresário tanto se dedicava.
Confira a postagem:
"Retornaremos amanhã, 22.06.2017.
Contamos com todos Amigos & Clientes.
Não deixaremos um sonho de Ronaldo Batista acabar. Sob Direçâo da Familía e do Gerente
Ney Mariano".
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS