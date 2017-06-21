Restaurante Estação Pantaneira retorna o atendimento a partir desta quinta

Em nota divulgada nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, o Restaurante Estação Pantaneira, deverá retornar às suas atividades normais a partir de amanhã.

Após o luto pelo falecimento do proprietário Ronaldo Batista, de 38 anos, a família e os funcionários buscam forças para continuar o projeto que o jovem empresário tanto se dedicava.

Confira a postagem:

"Retornaremos amanhã, 22.06.2017.

Contamos com todos Amigos & Clientes.

Não deixaremos um sonho de Ronaldo Batista acabar. Sob Direçâo da Familía e do Gerente

Ney Mariano".