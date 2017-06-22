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Aquidauana sedia encontro sobre assistência social na região do Pantanal

Flavio Brito

Publicado em 22/06/2017 às 15:05

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Em mais uma edição do “Encontro SUAS em Movimento”, Aquidauana recebe o evento abrangendo desta vez municípios da região do Pantanal, como Anastácio, Ladário e Miranda. O objetivo é ampliar o apoio técnico aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, na área da assistência social.

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por meio da Superintendência da Política de Assistência Social (Supas), proporciona o encontro na medida em que orienta quanto ao apoio técnico para as principais dificuldades vivenciadas pelos municípios, a partir da análise do monitoramento 2016, se configurando numa estratégia de implementação da função de vigilância socioassistencial pelo Estado.

Todo o evento é baseado nas visitas realizadas in loco, em 2016, pela equipe de monitoramento da Supas, em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. As não conformidades identificadas apontadas no relatório de Monitoramento 2016 resultaram na elaboração, por cada município, no Plano de Providências com a finalidade de superar tais situações.

Conforme a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, os encontros também são uma oportunidade de gestores e técnicos de municípios próximos trocarem experiências locais na condução de suas atividades diárias, resultando em um aprimoramento do atendimento prestado à população.

Sistema Único de Assistência Social

No âmbito da Política de Assistência Social, cabe ao Governo do Estado o papel estratégico na coordenação da política em nível estadual estabelecendo rumos, diretrizes e fornecendo mecanismos de apoio às instâncias municipais e a toda a rede socioassistencial, pública e privada. Ofertar apoio técnico aos municípios por meio de encontros regionais visa cumprir o papel do Estado de Mato Grosso do Sul no âmbito da política específica.

Serviço

Evento: Encontro SUAS em Movimento
Local: Auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – Praça Nossa Senhora da Conceição, 163 – Centro.
Data: 22 de junho a partir das 17h e 23 de junho, das 8h às 17h.

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