Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:38

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Centro de Convivência faz “arraiá” para idosos de Aquidauana

Flavio Brito

Publicado em 22/06/2017 às 16:46

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1498167212
1498167222
1498167214
1498167224
1498167216
1498167218
1498167227
1498167210
1498167220

A Prefeitura de Aquidauana realizou na tarde desta quinta-feira (22) o “1º Arraiá do Centro Municipal de Convivência do Idoso”. Os idosos atendidos participaram da festa, que contou decoração especial e comidas típicas.

A casa foi enfeitada pela equipe de colaboradores do centro de convivência que é coordenada por Elaine Rati, e conta com as colaboradoras Ália Sufen Real, Ivondina Anacleto, Rita Odília Réa, Ivanilda Aparecida Gomes e Ione Aparecida Gomes Machado. 

Pelo menos 50 idosos participaram da festa, animados pela Banda da Academia da Terceira Idade e pela comissão especial de musicistas da Banda Otávio Mongelli. O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro e a primeira-dama Maria Eliza foram representados por suas mães, dona Tereza Alves Ribeiro e dona Josefina Xavier. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo