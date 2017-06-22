Centro de Convivência faz “arraiá” para idosos de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou na tarde desta quinta-feira (22) o “1º Arraiá do Centro Municipal de Convivência do Idoso”. Os idosos atendidos participaram da festa, que contou decoração especial e comidas típicas.

A casa foi enfeitada pela equipe de colaboradores do centro de convivência que é coordenada por Elaine Rati, e conta com as colaboradoras Ália Sufen Real, Ivondina Anacleto, Rita Odília Réa, Ivanilda Aparecida Gomes e Ione Aparecida Gomes Machado.

Pelo menos 50 idosos participaram da festa, animados pela Banda da Academia da Terceira Idade e pela comissão especial de musicistas da Banda Otávio Mongelli. O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro e a primeira-dama Maria Eliza foram representados por suas mães, dona Tereza Alves Ribeiro e dona Josefina Xavier.