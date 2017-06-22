Lobinho encontrado em Aquidauana receberá tratamento na Capital

Aquidauana
Animal foi resgatado por morador no estacionamento do Parque de Exposições
O exemplar de lobinho, tipo de canino muito comum na região do Pantanal sul-matogrossense, que havia sido encontrado quase sem vida na tarde desta quarta-feira (21) em Aquidauana, será transferido para Campo Grande. Segundo as informações da Polícia Militar Ambiental, um boletim de ocorrência será lavado sobre o caso e o animal será tratado no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres.
Morador do Bairro Exposição, o mobilizador de Cursos do Senai, Rene Martinez, contou ao Site O Pantaneiro que resgatou o animal após encontrá-lo muito debilitado no estacionamento do Parque de Exposições de Aquidauana. Ele contou ainda que a primeira pessoa que viu o animal foi a sua esposa, a professora Célia Louveira Martinez, que o avisou. “Ela estava indo dar aula e presenciou o animalzinho já agonizando. Não tive dúvidas e corri para ajudá-lo”, disse o morador.
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