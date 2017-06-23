Abertas 490 vagas para cursos de qualificação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou o edital do processo seletivo para 490 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas, com ingresso no segundo semestre de 2017. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre 26 de junho e 10 de julho, exclusivamente pela internet, na Central de Seleção. Para se inscrever, o candidato deverá informar o número de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF). Aqueles que não tiverem acesso à internet, podem se dirigir aos campi do Instituto, de segunda à sexta-feira, exceto recessos e feriados.

São 490 vagas que estão distribuídas em diversos cursos. No Campus de Aquidauana, os interessados podem escolher entre os cursos de operador de computador e Liberas intermediário. O edital está publicado na Central de Seleção. Para participar, o interessado deve possuir a idade e a escolaridade mínimas exigidas para cada curso até a data da matrícula, conforme a tabela abaixo.

A formação inicial e continuada do IFMS visa a capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade. O certificado dos cursos tem validade nacional e habilita o concluinte ao exercício profissional.

A seleção para as vagas será feita através de sorteio eletrônico, marcado para 13 de julho, na Reitoria do IFMS, em Campo Grande. O resultado do sorteio servirá para a definição da classificação final do processo seletivo e divulgação da primeira chamada, prevista para o dia 19 de julho.

Tanto a matrícula dos convocados em primeira chamada quanto a divulgação das chamadas posteriores serão em julho. Já o início das aulas ocorrerá no mês de agosto.