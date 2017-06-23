Condutores são flagrados em infrações de trânsito e veículos recolhidos

Uma blitz foi realizada na manhã desta sexta-feira (23), na rua Pandiá Calógeras, em Aquidauana. A equipe de Trânsito da Polícia Militar e a equipe Getam realizaram as abordagens para combater infrações. As ruas da cidade registram em média quase cinco acidentes por dia, segundo informações da Assessoria Especial de Trânsito da Prefeitura de Aquidauana.

De acordo com os números divulgados pela PM, foram abordas 46 motos e 29 carros e seis condutores foram notificados. Um documento foi apreendido, um carro e uma moto foi recolhida para o pátio do Detran. A Equipe de Trânsito da PM já havia feito uma série de ações educativas nas ruas Estevão Alves Corrêa, Duque de Caxias e Teodoro Rondon.