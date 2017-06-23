Dona Sophia Rondon é sepultada com homenagens merecidas

O corpo de dona Sophia Rondon foi sepultado na tarde desta sexta-feira (23) no cemitério municipal de Aquidauana, na presença de muitos amigos e familiares. A benemérita e grande cidadã aquidauanense foi enterrada no jazigo da Família Rondon.

O cortejo de dona Sophia foi feito em carro aberto, saindo da Fazenda Guanandy – onde ela morava e foi velada – percorrendo as ruas Sete de Setembro e Duque de Caixas. A matriarca dos Rondon recebeu honras militares do Corpo de Bombeiros e do 9º BE CmB. Ela fez a doação da área de treinamento do Batalhão Carlos Camisão, em Aquidauana.

Moradores e admiradores de todas as regiões da cidade, amigos e parentes se despediram e vão lembrar com saudade sua alegria e entusiasmo pela vida. “Ela nunca perdia a alegria e a vontade de viver”, lembrou o amigo Luiz Antônio Sampaio, ressaltando a força de dona Sophia, mesmo em momentos difíceis.

O velório teve início por volta das 12h e o sepultamento foi realizado por volta das 16h40. Dona Sophia era viúva de Totó Rondon e deixa três filhos: Beatriz, Belkiss e Lineu. A saudade será eterna também para seus netos e bisnetos.