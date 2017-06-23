Empresária se recupera de furto e faz promoção para renovar estoque

A empresária Thais Soares de Sousa enfrenta os desafios de se recuperar do susto, renovar o estoque e arcar com os prejuízos deixados em sua loja depois da invasão no dia 10 de junho. A Duda Semijoias foi furtada pelo mesmo ladrão que promoveu uma série de invasões a lojas no centro de Aquidauana.

“É difícil você acordar no meio da madrugada sabendo que teve sua loja furtada. Entrei em desespero, mas graças a Deus, a polícia recuperou metade”, disse Thais, em entrevista à equipe de reportagem de O Pantaneiro.

Na madrugada do dia 10 de junho, a porta de vidro da Loja Duda, que vende semijoias e bijuterias finas, foi quebrada e 90% das peças do mostruário foram furtadas, estima a proprietária.

Uma tampa de bueiro da rua Augusto Mascarenhas, onde fica o comércio, foi usada para estilhaçar a vitrine. Agora, a empresária reforçou a segurança com câmera alarme. Parte das peças que foram recuperadas estão sendo vendidas com 30% de desconto.

Apenas as semijoias e bijuterias foram levadas. O notebook e o dinheiro do caixa foram deixados para trás. Nos fundos da loja também funciona um salão de beleza, da mãe da empresária, que não foi mexido.