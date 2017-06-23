Esplanada Ferroviária recebe ação social do programa Vale Renda

A Esplanada da Estação Ferroviária, em Aquidauana, recebe uma série de ações voltadas à saúde, beleza e economia solidária. Até o meio-dia, é possível fazer testes de pressão arterial e glicemia, cortar o cabelo e ficar mais bonita com dicas de maquiagem.

As ações são voltadas para os beneficiários do Programa Vale Renda, possibilitando um espaço de empreendedorismo para a garantir uma possível emancipação econômica das famílias.

Produtos feitos a mão e uma grande diversidade de artesanatos estão expostos na Esplanada e disponíveis para a compra. A renda é revertida para as famílias dos beneficiários. Esta é a primeira edição da ação educativa social para os beneficiários do programa Vale Renda.