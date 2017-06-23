Esplanada Ferroviária recebe ação social do programa Vale Renda

Aquidauana
A Esplanada da Estação Ferroviária, em Aquidauana, recebe uma série de ações voltadas à saúde, beleza e economia solidária. Até o meio-dia, é possível fazer testes de pressão arterial e glicemia, cortar o cabelo e ficar mais bonita com dicas de maquiagem.
As ações são voltadas para os beneficiários do Programa Vale Renda, possibilitando um espaço de empreendedorismo para a garantir uma possível emancipação econômica das famílias.
Produtos feitos a mão e uma grande diversidade de artesanatos estão expostos na Esplanada e disponíveis para a compra. A renda é revertida para as famílias dos beneficiários. Esta é a primeira edição da ação educativa social para os beneficiários do programa Vale Renda.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS