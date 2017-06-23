Luto: falece em Aquidauana a Sra. Sophia Rondon

Aquidauana
É com muita tristeza que a família O Pantaneiro noticia no amanhecer desta sexta-feira, 23, o falecimento de uma das personalidades mais importantes do município de Aquidauana, Sra. Sophia Diacópulos Rondon.
Aos 98 anos de idade, Dona Sophia como era muito conhecida, faleceu na Fazenda Guanandy, sua residência há décadas em Aquidauana. Viúva de Totó Rondon, ela deixa as filhas Beatriz, Belkiss, Lineu, netos e bisnetos.
Ainda não foram divulgados os horários do velório e sepultamento.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS