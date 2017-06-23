Luto: falece em Aquidauana a Sra. Sophia Rondon

É com muita tristeza que a família O Pantaneiro noticia no amanhecer desta sexta-feira, 23, o falecimento de uma das personalidades mais importantes do município de Aquidauana, Sra. Sophia Diacópulos Rondon.

Aos 98 anos de idade, Dona Sophia como era muito conhecida, faleceu na Fazenda Guanandy, sua residência há décadas em Aquidauana. Viúva de Totó Rondon, ela deixa as filhas Beatriz, Belkiss, Lineu, netos e bisnetos.

Ainda não foram divulgados os horários do velório e sepultamento.