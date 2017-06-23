Polícia Civil de Aquidauana prende estuprador em flagrante no Jardim Aeroporto

Após uma intensa investigação que teve início a partir de uma denúncia anônima, a Polícia Civil de Aquidauana prendeu em flagrante na noite desta sexta-feira (23), E. Z., de 51 anos de idade. Segundo os policiais, ele foi encontrado junto a duas irmãs, de apenas 6 e 9 anos. O crime ocorreu na própria residência do acusado, no Jardim Aeroporto, em Aquidauana. As crianças são vizinhas do agressor.

Após darem voz de prisão, a polícia encaminhou o acusado para a Delegacia Civil de Aquidauana para prestar depoimento.

Dentro da residência foram encontradas diversas imagens de crianças e muitos doces, provavelmente utilizados para atrair as vítimas.

Apesar de não poder ter seu nome divulgado pela imprensa, sabe-se que E.Z., é muito conhecido nos campos de futebol de nossa cidade e já trabalhou na prefeitura de Aquidauana.