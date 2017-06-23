Prefeitura decreta luto oficial de três dias por dona Sophia Rondon

A Prefeitura de Aquidauana decretou luto oficial de três dias pela morte de dona Sofia Rondon, ocorrida nesta sexta-feira (23). Ela tinha 98 anos e deixa um legado que marca a história da família e do município.

“O Prefeito Odilon Ribeiro consternado com o falecimento e a perda desta importante cidadã, considerando os relevantes serviços prestados à comunidade aquidauanense, decretou luto oficial por três dias, no âmbito do Município de Aquidauana”, informa a nota publicada na página oficial da Agecom no Facebook.

Dona Sophia Mascarenhas Diacópulos Rondon completaria 99 anos no dia 13 de setembro.