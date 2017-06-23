Prefeitura decreta luto oficial de três dias por dona Sophia Rondon

Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana decretou luto oficial de três dias pela morte de dona Sofia Rondon, ocorrida nesta sexta-feira (23). Ela tinha 98 anos e deixa um legado que marca a história da família e do município.
“O Prefeito Odilon Ribeiro consternado com o falecimento e a perda desta importante cidadã, considerando os relevantes serviços prestados à comunidade aquidauanense, decretou luto oficial por três dias, no âmbito do Município de Aquidauana”, informa a nota publicada na página oficial da Agecom no Facebook.
Dona Sophia Mascarenhas Diacópulos Rondon completaria 99 anos no dia 13 de setembro.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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