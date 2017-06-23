Projeto AABB Comunidade faz entrega de uniformes para crianças

A entrega dos uniformes para as crianças do projeto AABB Comunidade foi realizada na manhã desta sexta-feira (23), resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e o BB (Banco do Brasil). O projeto AABB Comunidade é desenvolvido com recursos da Associação Banco do Brasil, sendo que a Prefeitura Municipal fica responsável pelos profissionais que atuam com as crianças. O projeto tem capacidade de atender até 100 crianças e jovens com diversas atividades pedagógicas e esportivas.

A entrega ocorreu na sede da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), no Bairro Serraria, e contou com a presença da Gerente de Educação, Ivone Nemer, Professora Luzia Cunha, Assessora Especial do Gabinete, o presidente da AABB, Fábio Rodrigues da Silva, professores e instrutores do projeto, além dos pais dos alunos beneficiados.

O Programa AABB Comunidade consiste em uma proposta de complementação educacional, baseada na valorização da cultura do educando e de sua comunidade. O projeto é inteiramente gratuito, funciona no período matutino e acolhe crianças e adolescentes de seis a 17 anos de idade.