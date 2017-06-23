Reforma dos banheiros da Lagoa Comprida será entregue no aniversário da cidade

A reforma dos banheiros da Lagoa Comprida segue em ritmo acelerado e, segundo a Prefeitura de Aquidauana, a equipe está trabalhando para que, no aniversário da cidade, a população possa usufruir deste benefício.

Os dois banheiros foram praticamente demolidos para que possa ser feito algumas mudanças incluindo a questão de acessibilidade. Há muitos anos, ressalta a Agecom, os banheiros da Lagoa estavam abandonados e impossibilitados de serem usados pela comunidade, causando um impacto negativo, com danos ao meio ambiente.

Este foi um dos principais motivos que fizeram com que o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro autorizasse a realização da obra.