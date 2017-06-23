Reforma dos banheiros da Lagoa Comprida será entregue no aniversário da cidade

Aquidauana
A reforma dos banheiros da Lagoa Comprida segue em ritmo acelerado e, segundo a Prefeitura de Aquidauana, a equipe está trabalhando para que, no aniversário da cidade, a população possa usufruir deste benefício.
Os dois banheiros foram praticamente demolidos para que possa ser feito algumas mudanças incluindo a questão de acessibilidade. Há muitos anos, ressalta a Agecom, os banheiros da Lagoa estavam abandonados e impossibilitados de serem usados pela comunidade, causando um impacto negativo, com danos ao meio ambiente.
Este foi um dos principais motivos que fizeram com que o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro autorizasse a realização da obra.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS