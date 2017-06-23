Secretaria de Obras realiza a revitalização da Ponte Nova

Aquidauana
A Ponte Nova está sendo revitalizada pela equipe da Secretária de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Aquidauana, com o apoio da Assessoria Espacial de Trânsito.
De acordo com o assessor especial de Trânsito, sargento Cruz, a execução do serviço faz parte do plano de trabalho estabelecido pela gestão do prefeito Odilon Ribeiro.
A Ponte Nova está recebendo a pintura de toda a proteção lateral, além da sinalização do meio-feio. O trabalho está na fase final. A ponte já havia recebido a troca da placa que deseja as boas-vindas aos moradores e aos turistas que visitam Aquidauana.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS