Sophia Rondon: uma grande benemérita

Filha de uma família de imigrantes gregos – Diacópulos, que aqui chegaram ainda na primeira parte do século passado, sem dúvida, Sophia Rondon foi reconhecidamente uma benemérita de Aquidauana.

Casada com um aquidauanense de família tradicional – Antonio Rondon (Totó Rondon), por décadas foi destaque em nossa cidade. O casal teve 3 filhos – Beatriz, Belkiss e Lineu.

Sua longevidade – 98 anos, ainda recentemente ela participava de saraus e serestas nos jardins e sala de sua suntuosa residência na Fazenda Guanandy, no bairro de mesmo nome. A alegria de Sophia Rondon era contagiante – cantava guaranias, polcas, chamamés e boleros acompanhada por violões, acordeom, saxofone e arpa. As serestas chegavam até as primeiras horas da madrugada sempre iluminadas pela lua que invadia o quintal da casa da fazenda.

Sempre à frente, como benemérita podemos listar algumas das suas iniciativas em Aquidauana como a área de instruções do 9º BE Cmb; a área do Aeroporto do Guanandy assim como do Instituto Federal.

Dona Sophia foi uma das fundadoras e incentivadora do Clube Feminino assim como dos Bailes de Debutantes que eram realizados. Como amante da música, participava sempre dos festivais de chamamé na província de Corrientes, na Argentina. Sua residência era também referência de músicos que aqui vinham de regiões distantes. Nos últimos tempos sempre foi homenageada e participava como cantora dos seresteiros do grupo Noites Brasileiras.

Católica fervorosa, sempre prestigiou as iniciativas da Igreja Matriz.

São inúmeras as atividades em Aquidauana que contaram com o apoio do casal Sophia e Antonio Rondon.

Falecimento

Ela faleceu às 6h39 desta sexta-feira em sua residência, na Fazenda Guanandy depois de sentir um sintoma de fraqueza e a necessidade de ser sedada. Ela completaria 99 anos no dia 13 de setembro.

Ela estará sendo velada na sede da Fazenda Guanandy, a partir das 12h e o sepultamento acontecerá ainda nesta sexta-feira (23), no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Desaparece assim uma das figuras mais queridas e respeitadas de Aquidauana – Sophia Mascarenhas Diacópulos Rondon.

*Matéria alterada para correção de informação