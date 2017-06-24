Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:40

Buscar

Últimas notícias
X

Jardim Aeroporto

Estuprador tinha guarda-roupa "infantil" com doces e pornografia

Homem foi preso em flagrante por violentar duas irmãs, com seis e nove anos ele as atraía enquanto os pais delas estavam na igreja

Renan Nucci

Publicado em 24/06/2017 às 08:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Civil divulgou outros detalhes sobre como agia o homem de 51 anos preso em flagrante por estupro de vulnerável na região do Jardim Aeroporto, em Aquidauana. O agressor violentava duas irmãs, de seis e nove anos, atraindo-as com doces. No quarto dele foi encontrado um guarda-roupa com adesivagens infantis, de ursos de pelúcia e princesas, onde guardava doces, pornografias e roupas íntimas de crianças.


Ex-funcionário da prefeitura e conhecido por frequentar os campos de futebol da cidade, ele foi flagrado mantendo relações sexuais com uma das vítimas. Após denúncia, policiais do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic) passaram a monitorara a residência dele, já que era vizinho das meninas. Ontem, quando os pais da menina saíram para a igreja, ele as atraiu e deu início aos abusos, momento em que foi preso.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo