Estuprador tinha guarda-roupa "infantil" com doces e pornografia

A Polícia Civil divulgou outros detalhes sobre como agia o homem de 51 anos preso em flagrante por estupro de vulnerável na região do Jardim Aeroporto, em Aquidauana. O agressor violentava duas irmãs, de seis e nove anos, atraindo-as com doces. No quarto dele foi encontrado um guarda-roupa com adesivagens infantis, de ursos de pelúcia e princesas, onde guardava doces, pornografias e roupas íntimas de crianças.



Ex-funcionário da prefeitura e conhecido por frequentar os campos de futebol da cidade, ele foi flagrado mantendo relações sexuais com uma das vítimas. Após denúncia, policiais do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic) passaram a monitorara a residência dele, já que era vizinho das meninas. Ontem, quando os pais da menina saíram para a igreja, ele as atraiu e deu início aos abusos, momento em que foi preso.