Incêndio nesta manhã destrói comércio de derivados de carne no Bairro Alto

Estabelecimento comercial especializado na venda de derivados de carne foi destruído por incêndio na manhã deste sábado, no Bairro Alto, em Aquidauana. Ainda não há informações sobre a origem das chamas. Das três peças do imóvel, duas, onde estavam alimentos, congeladores e outros eletrodomésticos, ficaram completamente comprometidas.



O proprietário, de 53 anos, também não soube explicar com detalhes o que aconteceu. Ele disse à reportagem apenas que o fogo começou do nada e se alastrou rapidamente, dando poucas chances para que ele conseguisse controlar a situação ou até mesmo salvar bens de valor. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o rescaldo. A suspeita é de pane elétrica.