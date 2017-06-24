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Incêndio nesta manhã destrói comércio de derivados de carne no Bairro Alto

Das três peças do imóvel, duas, onde estavam alimentos, congeladores e outros eletrodomésticos ficaram completamente comprometidas

Renan Nucci

Publicado em 24/06/2017 às 11:03

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Estabelecimento comercial especializado na venda de derivados de carne foi destruído por incêndio na manhã deste sábado, no Bairro Alto, em Aquidauana. Ainda não há informações sobre a origem das chamas. Das três peças do imóvel, duas, onde estavam alimentos, congeladores e outros eletrodomésticos, ficaram completamente comprometidas.


O proprietário, de 53 anos, também não soube explicar com detalhes o que aconteceu. Ele disse à reportagem apenas que o fogo começou do nada e se alastrou rapidamente, dando poucas chances para que ele conseguisse controlar a situação ou até mesmo salvar bens de valor. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o rescaldo. A suspeita é de pane elétrica. 

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