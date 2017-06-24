Mulher levada paulada no rosto e é roubada no Bairro Alto

Mulher de 28 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana ontem, para relatar roubo sofrido no Bairro Alto. Ela disse que enquanto caminhava pela Rua Giovani Toscano de Brito, foi surpreendida por um desconhecido perto da Rua Duque de Caxias, na frente de uma igreja, sendo agredida com uma paulada no rosto e em seguida roubada. Conforme relatado pela vítima, o autor era moreno escuro e alto. O rosto dela ficou lesionado em razão da agressão. Câmeras de segurança da região podem auxiliar na indentificação do ladrão.