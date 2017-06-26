Família convida para a Missa de dona Sophia Rondon no dia 28

A família convida para a Missa de dona Sophia Rondon marcada para a quarta-feira (28), às 19h, na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Alto. A matriarca dos Rondon Faleceu no dia 23 de junho, aos 98 anos.

Dona Sophia como era muito conhecida, faleceu na Fazenda Guanandy, sua residência há décadas, em Aquidauana. Viúva de Totó Rondon, ela deixou as filhas Beatriz, Belkiss, o filho Lineu, netos e bisnetos. Filha de uma família de imigrantes gregos – Diacópulos, que chegaram a região na primeira parte do século passado, sem dúvida, ela foi reconhecidamente uma benemérita de Aquidauana.

Como benemérita da cidade, foi responsável pela doação da área de instruções do 9º BE Cmb; da área do Aeroporto do Guanandy, assim como da área onde foi construído o Campus de Aquidauana do Instituto Federal De Mato Grosso do Sul (IFMS).