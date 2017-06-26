Licenciamento de veículos com placas finais 4 e 5 vence na sexta-feira

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que nesta sexta-feira (30.6) é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículos com placas finais 4 e 5.

Para licenciar, basta o proprietário do veículo emitir a guia em qualquer posto do Detran-MS ou pelo site. Há possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou nos bancos conveniados.

Serviço

Aquidauana

7h30 às 13h30

Rua Joaquim Alves Ribeiro, 300 - Vila Cidade Nova - CEP: 79.200-000

Telefone (67) 3241-4780 / 6905