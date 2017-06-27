Corpo de Bombeiros prepara semana de prevenção contra incêndios

Aquidauana
Série de atividades serão desenvolvidas em Aquidauana e Anastácio
Crédito do vídeo: Redação
O Corpo de Bombeiros vai realizar uma série de atividades para marcar a Semana de Prevenção Contra Incêndio e o Dia do Bombeiro, entre os dias 3 e 7 de julho. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa, a Associação Comercial de Aquidauana recebe amanhã (5), às 18h, a palestra sobre a Lei 4.335 de 10 de abril de 2013.
A semana segue com atividades que realizadas nos dias 4, 5 e 7 em Aquidauana e Anastácio, com apresentações dedicadas à população em geral e às crianças do ensino fundamental das duas cidades. Estão previstas atividades na Praça de Eventos Arandu. Além da entrega de agasalhos na SOME e palestra na sede da Associação Comercial de Aquidauana.
Veja a programação:
Evento: Recepção dos alunos das escolas do Ensino Fundamental
Data: 05/07/2017
Local: Quartel da 1ª SB do 1° SGBM/Ind
Horário: 8h
Evento: Palestra Referente à Lei 4.335 de 10 de abril de 2013
Data: 05/07/2017
Local: Associação comercial de Aquidauana
Horário: 18h
Evento: Apresentação de VTRs e Materiais, Falsa Baiana e Rapel para Crianças e Adolescentes e Blitz Educativa
Data: 07/07/2017
Local: Praça Arandu e Ponte da Amizade
Horário: 8h
*Matéria atualizada para correção de infoformações
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