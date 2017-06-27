Prefeitura de Aquidauana define detalhes do desfile de aniversário de 125 anos

Foram definidos detalhes sobre o Desfile-Cívico Militar em comemoração aos 125 anos de Aquidauana no dia 15 de agosto em reunião promovida pela Gerência de Educação ontem (26), com representantes do Governo Municipal e instituições públicas e privadas do município.

Tradicionalmente, o desfile é organizado pela Gerência Municipal de Educação, em parceria com outras esferas do governo municipal. Em 2017, a Fundação de Cultura vai apoiar a organização.

Segundo as informações divulgadas pela Agecom, mais de 43 escolas/instituições já foram convidadas para o desfile. A confirmação deve ser feita por meio do e-mail gemed@aquidauana.ms.gov.br. O prazo para encaminhamento do histórico de cada instituição é até o dia 31 de julho.

O desfile será realizado na rua Estevão Alves Correa, com hasteamento das bandeiras previsto para as 7h30 e início do desfile às 8h. A concentração deve ser organizada até as 7h. A ordem das escolas/instituições a desfilarem será definida por meio de sorteio. Não farão parte do sorteio: Corpo de Bombeiros, Pestalozzi, Centro de Convivência do Idoso e Centros de Educação Infantil, que serão sorteados entre si.