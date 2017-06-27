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Prefeitura de Aquidauana define detalhes do desfile de aniversário de 125 anos

Ao todo, 43 instituições foram convidadas para participar do ato cívico no dia 15 de agosto

Flavio Brito

Publicado em 27/06/2017 às 08:35

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Foram definidos detalhes sobre o Desfile-Cívico Militar em comemoração aos 125 anos de Aquidauana no dia 15 de agosto em reunião promovida pela Gerência de Educação ontem (26), com representantes do Governo Municipal e instituições públicas e privadas do município. 

Tradicionalmente, o desfile é organizado pela Gerência Municipal de Educação, em parceria com outras esferas do governo municipal. Em 2017, a Fundação de Cultura vai apoiar a organização.

Segundo as informações divulgadas pela Agecom, mais de 43 escolas/instituições já foram convidadas para o desfile. A confirmação deve ser feita por meio do e-mail gemed@aquidauana.ms.gov.br. O prazo para encaminhamento do histórico de cada instituição é até o dia 31 de julho.

O desfile será realizado na rua Estevão Alves Correa, com hasteamento das bandeiras previsto para as 7h30 e início do desfile às 8h. A concentração deve ser organizada até as 7h. A ordem das escolas/instituições a desfilarem será definida por meio de sorteio. Não farão parte do sorteio: Corpo de Bombeiros, Pestalozzi, Centro de Convivência do Idoso e Centros de Educação Infantil, que serão sorteados entre si.

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