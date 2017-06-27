Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:41

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Prefeitura de Aquidauana vai ganhar mais de 80 novos servidores

Cerimônia de posse está marcada para o dia 30 de junho na Câmara de Vereadores

Flavio Brito

Publicado em 27/06/2017 às 09:56

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura Municipal de Aquidauana convida a todos para a cerimônia de posse dos candidatos aprovados no Concurso Público de 2016 e convocados através do Edital 06/17 publicado no Diário Oficial do município em 17 de maio de 2017.

A Cerimônia será realizada na Câmara Municipal de Aquidauana às 9h de sexta-feira (30). De acordo com as informações divulgadas pela Agecom, o concurso visa suprir a demanda existente no âmbito institucional, melhorando o atendimento à população. 

Nesta segunda convocação, informa a Agecom, foram chamados candidatos das áreas da Saúde e Educação. Ao todo, 114 candidatos foram convocados sendo que destes, 27 desistiram e apenas um foi considerado inapto. Sendo assim, 88 candidatos tomarão posse na cerimônia, 86 convocados pelo edital 06/17 e dois através do edital 02/17. 

Os demais candidatos aprovados devem continuar atentos as próximas convocações. A Prefeitura de Aquidauana disponibilizou um link com todos os editais na capa de seu portal na internet.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo