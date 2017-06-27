Prefeitura de Aquidauana vai ganhar mais de 80 novos servidores

A Prefeitura Municipal de Aquidauana convida a todos para a cerimônia de posse dos candidatos aprovados no Concurso Público de 2016 e convocados através do Edital 06/17 publicado no Diário Oficial do município em 17 de maio de 2017.

A Cerimônia será realizada na Câmara Municipal de Aquidauana às 9h de sexta-feira (30). De acordo com as informações divulgadas pela Agecom, o concurso visa suprir a demanda existente no âmbito institucional, melhorando o atendimento à população.

Nesta segunda convocação, informa a Agecom, foram chamados candidatos das áreas da Saúde e Educação. Ao todo, 114 candidatos foram convocados sendo que destes, 27 desistiram e apenas um foi considerado inapto. Sendo assim, 88 candidatos tomarão posse na cerimônia, 86 convocados pelo edital 06/17 e dois através do edital 02/17.

Os demais candidatos aprovados devem continuar atentos as próximas convocações. A Prefeitura de Aquidauana disponibilizou um link com todos os editais na capa de seu portal na internet.