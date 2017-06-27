Vizinhos do CEM temem água parada em demolição inacabada

Aquidauana
Água da chuva fica acumulada no local e eleva risco de focos do Aedes aegypti
Quem mora próximo ao Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Aquidauana está preocupado com a possibilidade de aumento nos casos de dengue e outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. A demolição inacabada de uma casa a rua Pedro Pace possibilita o acumulo de água da chuva tanto no terreno quanto no que sobrou das edificações.
Segundo o relato dos moradores, feitos à reportagem de O Pantaneiro, a demolição foi iniciada há um mês e meio e toda vez que chove, a água se acumula. A equipe esteve no local na tarde desta terça-feira (27) e confirmou a situação.
Em contato com o proprietário do imóvel, ele disse que tem planos de aterrar o local para impedir que água continue sendo represada entre os cômodos que sobraram.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS