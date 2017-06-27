Vizinhos do CEM temem água parada em demolição inacabada

Quem mora próximo ao Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Aquidauana está preocupado com a possibilidade de aumento nos casos de dengue e outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. A demolição inacabada de uma casa a rua Pedro Pace possibilita o acumulo de água da chuva tanto no terreno quanto no que sobrou das edificações.

Segundo o relato dos moradores, feitos à reportagem de O Pantaneiro, a demolição foi iniciada há um mês e meio e toda vez que chove, a água se acumula. A equipe esteve no local na tarde desta terça-feira (27) e confirmou a situação.

Em contato com o proprietário do imóvel, ele disse que tem planos de aterrar o local para impedir que água continue sendo represada entre os cômodos que sobraram.