Aquidauana recebe recursos para fazer cirgurgias gratuitas de média complexidade

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicou, nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial do Estado, a resolução nº 17 que direciona recursos para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade nos municípios do Estado. Aquidauana está entre os municípios beneficiados.



Os recursos foram debatidos na última reunião da Comissão de Intergestores Bipartite (CIB) e são referentes à estratégia para a ampliação do acesso aos procedimentos que fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS) em 2017. Entre os procedimentos estão cirurgias de reumatologia, vascular, ortopédicas entre outras.

Inicialmente 15 municípios receberão os recursos do Ministério da Saúde direcionado às cirurgias que tem um total de R$ 3.253.521,26. Entre os municípios estão: Aquidauana, Jardim, Coxim, Corumbá, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Maracaju, Dourados, Três Lagoas, entre outros. A relação dos municípios está publicada na página 6.