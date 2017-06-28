Com ruas apertadas e sem espaço, terrenos surgem como opção de estacionamento

Terrenos localizados na área central de Aquidauana surgem como opções de estacionamento público para dar mais segurança e comodidade a condutores, uma vez que as ruas, em sua maioria apertadas, não comportam mais a grande quantidade de veículos. Tanto funcionários de estabelecimentos, como clientes, travam verdadeira batalha por espaço para estacionar.



Proposta foi sugerida pelo vereador Anderson Meireles, na última sessão da Câmara Municipal, que solicita ao gerente municipal de Planejamento, Ronaldo Ângelo, e ao diretor municipal de Trânsito, Gilberto Barbosa da Cruz, estudos com a máxima urgência com a finalidade de executar esse projeto na área onde se armazenava dormentes.



Os pontos mais adequados, segundo Meireles, seriam o pátio da antiga rede ferroviária, trecho compreendido entre a Rua Estevão Alves Corrêa até o escritório da ALL (América Latina logística), e na Rua 7 de Setembro, entre as ruas Pandiá Calógeras e Estevão Alves Corrêa.



De acordo com Meireles, a área central do município carece de novos espaços para estacionamentos, visto que, as ruas não comportam mais a parada de veículos. “O trecho, que antes servia para depósitos de dormentes e manobras, está desativado e possui espaço com sobra para estacionamento”, contou.