Durante a madrugada, moto com chave no contato é furtada em casa de portão aberto

Ladrão teve a vida facilitada durante a madrugada desta quarta-feira, em Aquidauana, e furtou a moto de um rapaz de 23 anos. Isso porque o proprietário, morador no Bairro Serraria, deixou o veículo estacionado com a chave na ignação, dentro do quintal com o portão da residência aberto. Pela manhã, quando a vítima acordou, percebeu que a moto havia desaparecido e denunciou o caso à Polícia Civil.