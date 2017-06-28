Durante a madrugada, moto com chave no contato é furtada em casa de portão aberto

Oportunidade
Pela manhã, quando a vítima acordou, percebeu que a moto havia desaparecido e denunciou o caso à Polícia Civil
Ladrão teve a vida facilitada durante a madrugada desta quarta-feira, em Aquidauana, e furtou a moto de um rapaz de 23 anos. Isso porque o proprietário, morador no Bairro Serraria, deixou o veículo estacionado com a chave na ignação, dentro do quintal com o portão da residência aberto. Pela manhã, quando a vítima acordou, percebeu que a moto havia desaparecido e denunciou o caso à Polícia Civil.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS