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Escolas de Aquidauana vão pesar merenda licitada para evitar prejuízos com fraudes

Prefeitura forneceu balanças às unidades, como forma de que garantir que o que está sendo entregue é o que foi combinado

Renan Nucci

Publicado em 28/06/2017 às 14:56

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A Prefeitura de Aquidauana entregou na manhã desta quarta-feira (28) balanças de precisão para a diretoria de 11 unidades de ensino da zona urbana do município. A medida visa garantir a exatidão do peso dos alimentos comprados, minimizando casos de desvio e fraudes, e prevenindo os cofres públicos de prejuízo.


Pela primeira vez, as equipes de cozinha de cada unidade contarão com equipamento digital para conferência de itens da alimentação escolar entregues pelas empresas vencedoras do processo licitatório. As balanças foram adquiridas com recursos próprios do município através do Pregão nº 19 referente ao processo administrativo nº 29, para as escolas da zona rural, aldeias e distritos.


De acordo com a nutricionista Ursula Coelho, a Rede Municipal de Educação serve hoje entre 9 mil e 9,2 mil refeições diárias em todas as unidades de ensino. O cardápio é rigorosamente elaborado seguindo as orientações e parâmetros impostos pelos órgãos competentes respeitando os valores nutricionais necessários para cada idade.

A nutricionista aproveitou a oportunidade e explanou sobre os conceitos atuais de alimentação escolar. “Não podemos deixar de agradecer ao Prefeito Odilon e aos nossos gestores e se atentarem para necessidade desse equipamento atendendo a nossa demanda” comentou. 


“Temos dado muita atenção a questão da merenda escolar em nossa gestão, desde o início do ano letivo conferindo de perto a qualidade do alimento entregue, e agora avançamos com as balanças para a conferência precisa da quantidade entregue por cada fornecedor” afirma o Prefeito Odilon. 

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