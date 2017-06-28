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Aquidauana

Vacina contra a gripe está disponível para moradores fora dos grupos de risco

Estoque faz parte de lotes recebido pelas unidades de saúde do Ministério da Saúde

Flavio Brito

Publicado em 28/06/2017 às 10:35

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A população de Aquidauana ainda consegue se vacinar contra a gripe, mesmo depois do fim do prazo oficial da campanha realizada pelo Ministério da Saúde. Um dos locais que ainda tem a vacina é o ESF João André Madsen, a unidade conta comum estoque de 60 doses, de um lote de 150 que foi recebido no dia 12 de junho. O calendário oficial, para os grupos de risco, foi encerrado no dia 9 de junho. Agora, as doses estão disponíveis para a população. A disponibilidade da vacina deve ser consultada em outras unidades de saúde.

Segundo a equipe de saúde do ESF que fica na rua Estevão Alves Corrêa, um segundo lote da vacina contra a Influenza é esperado e será direcionado para a aplicação para crianças, idosos e gestantes. A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde desde o dia 17 de abril protege contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela Organização Mundial da Saúde para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B). 

Segundo a pasta, estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza.

De acordo com o ministério, é fundamental que as pessoas se vacinem para estarem protegidas durante o inverno, quando os diversos vírus da influenza começam a circular com maior intensidade. O organismo leva, em média, de duas a três semanas para criar os anticorpos que geram proteção.

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