Aquidauanense ganha asteroide em sua homenagem

“Hoje o céu fica um asteroide mais brasileiro. Não venha me dizer que o céu é o limite quando um aquidauanense nomeia um asteroide!”, exclamou o estudante do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Luiz Fernando da Silva Borges, depois de receber a notícia de que foi homenageado com pelo MIT – Massachusets Institute of Technology, uma das mais importantes entidades de pesquisa do mundo. O mini-planeta “33505 Dasilvaborges” está em órbita e eterniza o nome do brasileiro no espaço.

Luiz Fernando entra para uma seleta lista de personalidades do mundo das artes e das ciências que têm o privilégio de ter um asteroide para chamar de seu, como é o caso dos cientistas Albert Einstein, Stephen Hawking e Isaac Newton. O líder da banda inglesa Quenn, Freddy Mercury, o mestre da música clássica Beethoven e até a rainha egípcia Kleopatra foram homenageados da mesma forma.

Na correspondência do MIT, compartilhada pelo jovem cientista aquidauanense, a entidade explica que a honraria está sendo concedida em virtude de sua premiação na Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), em 2016. Luiz Fernando ficou em primeiro lugar na maior feira de ciências e engenharia dedicada a estudantes do mundo.

Este ano, Luiz Fernando ficou em segundo lugar em sua categoria com o projeto “Hermes Braindeck: uma interface cérebro-computador para comunicação com pacientes inicialmente classificados como comatosos ou vegetativos”. Na Intel ISEF 2017, realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, o aquidauanense também foi premiado pela Associação para o Avanço da Inteligência Artificial.

O jovem cientista trabalha para lançar no mercado um equipamento que permita a comunicação com pacientes que estejam em estado coma ou vegetativo, permitindo que os sinais cerebrais sejam traduzidos em soletração. Isto vai permitir que os pacientes digam aos médicos e familiares como se sentem em relação ao tratamento, por exemplo. A pesquisa envolve diversas áreas, como biomedicina, neurologia, o desenvolvimento de softwares, realidade virtual e engenharia.