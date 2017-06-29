Curso de preparação à adoção será realizado pela Comarca de Aquidauana

O plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Aquidauana vai receber o Curso de Preparação à Adoção (CPA). De acordo com as informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Groso do Sul, o curso é destinado aos interessados em conhecer a adoção e aberto à comunidade.

O objetivo é aumentar o número de pessoas interessadas nesse projeto, reduzindo o número de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. A capacitação será realizada nos dias 6 e 7 de julho, depois nos dias 20 e 21 de julho e depois no mês de agosto, nos dias 3 e 4, em seguida, nos dias 17 e 18.

Independentemente, das datas escolhidas para a realização do curso, as aulas ocorrem das 19h às 22h. As inscrições podem ser feitas no Fórum de Aquidauana e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3241-3763.