Familiares e amigos se despedem de Maria Eliza Campione

A professora e cabelereira Maria Eliza Campione faleceu na noite desta quarta-feira (28), por volta das 19h30, e vai deixar imensa saudade entre familiares amigos. O corpo está sendo velado na capela da Pax Universal, no bairro Alto. O sepultamento será às 16h. Ela passava por tratamento de saúde e estava internada na UTI e teve complicações.

Eliza era viúva e deixa os filhos Sandra e Jeff, e neto Pedro. Nos últimos, ela havia parado de atender ao público em geral e passou a atender apenas os amigos mais próximos, em seu salão que ficava perto do Hospital da Cassems, na Travessa Euclides de Oliveira, onde morava há mais de 30 anos.

Como professora, ela marcou a história de muitos aquidauanenses, que vão lembrar com carinho o jeito amigo e o sorriso acolhedor. “Obrigada mãe por tudo.Você continuará sendo eternamente a melhor mãe do mundo. Te Amo. Obrigada pelos ensinamentos, por me Valorizar e me amar. Que Cristo reserve um lindo lugar no céu. Você viverá em mim e no meu irmão”, escreveu a filha Sandra, em homenagem a mãe.