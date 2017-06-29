Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:43

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Familiares e amigos se despedem de Maria Eliza Campione

Flavio Brito

Publicado em 29/06/2017 às 13:53

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A professora e cabelereira Maria Eliza Campione faleceu na noite desta quarta-feira (28), por volta das 19h30, e vai deixar imensa saudade entre familiares amigos. O corpo está sendo velado na capela da Pax Universal, no bairro Alto. O sepultamento será às 16h. Ela passava por tratamento de saúde e estava internada na UTI e teve complicações.

Eliza era viúva e deixa os filhos Sandra e Jeff, e neto Pedro. Nos últimos, ela havia parado de atender ao público em geral e passou a atender apenas os amigos mais próximos, em seu salão que ficava perto do Hospital da Cassems, na Travessa Euclides de Oliveira, onde morava há mais de 30 anos.

Como professora, ela marcou a história de muitos aquidauanenses, que vão lembrar com carinho o jeito amigo e o sorriso acolhedor. “Obrigada mãe por tudo.Você continuará sendo eternamente a melhor mãe do mundo. Te Amo. Obrigada pelos ensinamentos, por me Valorizar e me amar. Que Cristo reserve um lindo lugar no céu. Você viverá em mim e no meu irmão”, escreveu a filha Sandra, em homenagem a mãe.

 

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo