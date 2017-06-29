Feira da Estação terá arraiá e mais atrações convidativas a partir de julho

Ontem, foi realizada na Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (Fundact) reunião com todos os feirantes que participam da Feira da Estação Ferroviária. O objetivo foi discutir uma pauta que englobou desde as regras para participação e manutenção na feira, bem como, a apresentação dos novos inscritos que estarão a partir do mês de julho comercializando nas edições da feira.



No mês de julho, a primeira feira será dia 04, com formato de arraia e as seguintes atrações: show com Lino & Nando, apresentações de dança com os grupos Artes em Cena, Las Fronteiriças e Anastadance. Já a próxima feira será dia 18, cuja a programação está sendo finalizada pela comissão organizadora. Outro ponto de destaque na reunião foi a solicitação aos feirantes para que se preparem em produção e se programem para o mês de Agosto, onde serão realizadas excepcionalmente três edições da Feira da Estação.



Nesse sentido, a primeira feira de Agosto será no dia 1º, em comemoração a 60ª edição da Feira da Estação Ferroviária; a segunda feira será dia 15, alusiva ao aniversário de Aquidauana; e a terceira feira será no dia 25, englobando a programação cultural e turística de recepção a caravana do Rally dos Sertões, no qual o município de Aquidauana participa como cidade-dormitório e receberá um público estimado de três mil pessoas integrantes do rally.



“Em gestão, tudo parte do princípio da organização e planejamento. Por isso, para garantir o sucesso da Feira da Estação Ferroviária temos mantido periodicamente as reuniões entre os feirantes e a Fundact. Nesta reunião nós já anunciamos o convite aos feirantes para participarem e ampliarem suas produções para as feiras de Agosto, que serão festivas e a expectativa de público é grande”, completou Humberto Torres, diretor-presidente da Fundact.



Conforme explicou o diretor Humberto, o prefeito Odilon Ribeiro afirmou que para a comemoração festiva do dia de 15 de agosto, aniversário de Aquidauana, a Feira da Estação Ferroviária será abrilhantada com um show musical especial para a comunidade comemorar os 125 anos de Aquidauana.



A Fundação de Cultura e Turismo atualmente conta com 28 feirantes aptos para participarem das feiras. Desde fevereiro deste ano, o número de feirantes e público aumentou, devido a política de inclusão e participação social adotada pela diretoria da Fundact.



“Para participar das feiras, os interessados precisam tomar conhecimento das regras, se adequar em tipo de barraca, higienização e manipulação dos alimentos e estar de acordo com o cronograma e formato de cada edição da feira, que geralmente tendem a ser temáticas, visando atrair um público cada vez maior e democratizar o acesso da comunidade e dos artistas ao evento, por meio de apresentações culturais de todos os gêneros e estilos”, explicou Humberto Torres.



