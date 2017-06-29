Ruas da vila Paraíso recebem trabalho de manutenção da prefeitura

Aquidauana
As ruas da vila Paraíso recebem o trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. As vias estão sendo recuperadas com o patrolamento e aterramento, depois de pedidos feitos pelos próprios moradores.
Quem mora no local ou visita a vila Paraíso sofre com a dificuldade de transitar pela região. A erosão e buracos provocados pela chuva. As equipes também fizeram a retirada do mato e entulho que estavam acumulados nas ruas.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS