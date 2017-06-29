Ruas da vila Paraíso recebem trabalho de manutenção da prefeitura

As ruas da vila Paraíso recebem o trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. As vias estão sendo recuperadas com o patrolamento e aterramento, depois de pedidos feitos pelos próprios moradores.

Quem mora no local ou visita a vila Paraíso sofre com a dificuldade de transitar pela região. A erosão e buracos provocados pela chuva. As equipes também fizeram a retirada do mato e entulho que estavam acumulados nas ruas.