Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:43

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

IFMS oferta vagas de especialização e qualificação profissional em Aquidauana

Campus de Aquidauana conta com 100 vagas disponíveis considerando as oportunidades distribuídas entre os cursos de nível superior e médio

Flavio Brito

Publicado em 30/06/2017 às 07:59

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

 
 
O Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com 100 vagas abertas para a pós-graduação e para os cursos de qualificação profissional na modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC). As inscrições e os cursos são gratuitos.
 
Para as 30 vagas da especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica é necessário ter ensino superior completo. Metade das vagas é destinada a servidores do IFMS. As demais são para o público externo. As inscrições devem ser feitas entre os dias 3 e 7 de julho, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao. 
 
A seleção será realizada por sorteio eletrônico até 20 de julho. A divulgação dos resultados preliminar e final está prevista para os dias 24 e 28 de julho, respectivamente. Já o início das aulas está previsto para 11 de agosto.
 
Qualificação Profissional
 
Estão sendo ofertados os cursos de Operador de Computador (40 vagas) e Libras Intermediário (30 vagas). Para participar, o interessado deve possuir a idade e a escolaridade mínimas exigidas para cada curso até a data da matrícula, conforme a tabela abaixo. As inscrições podem ser feitas entre 26 de junho e 10 de julho, exclusivamente pela internet, não endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.
 
A seleção para as vagas também será feita através de sorteio eletrônico, marcado para 13 de julho. O resultado do sorteio servirá para a definição da classificação final do processo seletivo e divulgação da primeira chamada, prevista para o dia 19 de julho.O início das aulas ocorrerá no mês de agosto.
 
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo