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Imóveis irregulares derrubam a arrecadação da Prefeitura de Aquidauana

Bairros São Francisco e Arara Azul têm todas as casas em situação irregular junto ao Executivo municipal

Flavio Brito

Publicado em 30/06/2017 às 15:15

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Aquidauana ainda tem bairros inteiros sem a regularização dos imóveis e isso interfere diretamente na arrecadação dos cofres públicos, disse hoje (30) o prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro. Além do impacto direto na arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por exemplo, a situação irregular impede a realização de transações financeiras relacionadas aos imóveis.

“Quando o morador tem a posse do terreno pode usá-lo como a garantia no banco, para fazer uma construção ou comprar um terreno vizinho. Isso tudo tem impacto direto na arrecadação”, exemplificou o chefe do Executivo, durante entrevista coletiva concedida na cerimônia de posse dos aprovados em concurso público de 2016. 

Entre os bairros que os imóveis estão irregulares estão o Francisco e o Arara Azul, lugares onde nenhuma das casas tem o devido registro junto à prefeitura. “O Arara vai ser inteiro regularizado no aniversário da cidade”, adiantou Odilon, em com conversa com a imprensa. 

Segundo ele, os imóveis em Cipolândia e Camisão, incluindo as propriedades rurais também estão na mesma situação. Outro distrito onde os problemas agrários se repetem é Piraputanga, onde parte dos imóveis precisa passar pela regularização. 

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