Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:43

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Prefeitura dá posse a 88 novos servidores para a áreas da saúde e educação

Demais candidatos aprovados em concurso de 2016 devem continuar atentos às próximas convocações

Flavio Brito

Publicado em 30/06/2017 às 09:46

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1498834235
1498834227
1498834228
1498834237
1498834232
1498834230
1498834239
1498834234
1498834225

A Prefeitura Municipal de Aquidauana realizou na manhã desta sexta-feira (30) a cerimônia de posse dos candidatos aprovados no Concurso Público de 2016 e que foram convocados através do Edital 06/17 publicado no Diário Oficial do município em 17 de maio de 2017.

O ato de posse ocorreu na Câmara Municipal de Aquidauana. Até agora, 214 aprovados foram empossados em seus cargos pelo Executivo municipal e uma nova chamada está prevista para meados de julho. 

Nesta segunda convocação, informou a Agecom, foram chamados candidatos das áreas da Saúde e Educação. Ao todo, 114 candidatos foram convocados sendo que destes, 27 desistiram e apenas um foi considerado inapto. Sendo assim, 88 candidatos tomarão posse na cerimônia, 86 convocados pelo edital 06/17 e dois por meio do edital 02/17. 

“Nesses seis meses já convocamos quase a metade dos aprovados e temos mais um ano e meio. Precisamos disso, assim vamos reduzindo o número de contratos e é economia para nós”, declarou o prefeito Odilon Ribeiro, em entrevista coletiva. 

De acordo com as informações divulgadas pela Agecom, o concurso visa suprir a demanda existente no âmbito institucional, melhorando o atendimento à população.  Os demais candidatos aprovados devem continuar atentos às próximas convocações. A Prefeitura de Aquidauana disponibilizou um link com todos os editais na capa de seu portal na internet.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo