Prefeitura dá posse a 88 novos servidores para a áreas da saúde e educação

A Prefeitura Municipal de Aquidauana realizou na manhã desta sexta-feira (30) a cerimônia de posse dos candidatos aprovados no Concurso Público de 2016 e que foram convocados através do Edital 06/17 publicado no Diário Oficial do município em 17 de maio de 2017.

O ato de posse ocorreu na Câmara Municipal de Aquidauana. Até agora, 214 aprovados foram empossados em seus cargos pelo Executivo municipal e uma nova chamada está prevista para meados de julho.

Nesta segunda convocação, informou a Agecom, foram chamados candidatos das áreas da Saúde e Educação. Ao todo, 114 candidatos foram convocados sendo que destes, 27 desistiram e apenas um foi considerado inapto. Sendo assim, 88 candidatos tomarão posse na cerimônia, 86 convocados pelo edital 06/17 e dois por meio do edital 02/17.

“Nesses seis meses já convocamos quase a metade dos aprovados e temos mais um ano e meio. Precisamos disso, assim vamos reduzindo o número de contratos e é economia para nós”, declarou o prefeito Odilon Ribeiro, em entrevista coletiva.

De acordo com as informações divulgadas pela Agecom, o concurso visa suprir a demanda existente no âmbito institucional, melhorando o atendimento à população. Os demais candidatos aprovados devem continuar atentos às próximas convocações. A Prefeitura de Aquidauana disponibilizou um link com todos os editais na capa de seu portal na internet.