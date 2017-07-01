Após suspeita de plano de assalto, PM prende jovem por pilotar bêbado

Aquidauana
Dupla teria analisado posto de combustíveis, dando a enteder que roubaria o local
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu nesta madrugada um rapaz de 18 anos que pilotava embriagado. O flagrante aconteceu na Rua Duque de Caxias, no Bairro Alto, perto da Rua Marechall Mallet, enquanto a equipe averiguava suposto plano de assalto.
Segundo o boletim de ocorrência, funcionário de um posto de combustíveis da região acionou a PM por volta das 4 horas, informando que dois motociclistas haviam passado em frente ao estabelecimento, devagar e observando a movimentação. Diante da possibilidade de que pudessem ser assaltantes analisando o local, a PM foi chamada.
Durante rondas pelas imediações, um dos suspeitos, que era o jovem em questão, foi abordado em uma moto. Contra ele, aparentemente, não havia nada de irregular, exceto a aparência de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do bafômetro que comprovou que pilotava sob efeito de álcool, por isso, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS