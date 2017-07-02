Jovem é preso após invadir escola e agredir aluno durante ensaio de fanfarra

Aquidauana
Suspeito atacou a vítima, que é adolescente, durante ensaio da banda e ainda ameaçou bater em outro menor que estava no local
Estudante da Escola Municipal Felipe Orro, localizada no Bairro Ovídio Costa, em Aquidauana, foi agredido por um jovem de 19 anos na tarde de ontem. Segundo a polícia, a vítima e colegas participavam do ensaio da fanfarra da unidade quando os fatos ocorreram. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter o suspeito nas proximidades.
Conforme apurado, era por volta das 17 horas quando o grupo ensaiava no pátio, momento em que o autor interrompeu o evento com agressões. Além de bater no estudante, que é menor de idade, ele ameaçou atacar outro, mas fugiu. Porém, a direção acionou a PM que conseguiu detê-lo e encaminhá-lo à delegacia.
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