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6ª Feijoada da Solidariedade é sucesso e garante apoio às obras da Abimc

Venda de camisetas, leilões e comercialização de doces renderam mais de R$ 24 mil para projetos sociais

Flavio Brito

Publicado em 03/07/2017 às 10:01

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A 6ª Feijoada da Solidariedade repetiu o sucesso das edições anteriores e vai contribuir com a continuidade das obras apoiadas pela Abimc – Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição. A venda das camisetas gerou uma arrecadação de R$ 21.270. Outra demonstração de solidariedade e fé foi o leilão do terço trazido de Jerusalém pela comitiva liderada pelo padre Thiago Palmeira, que esteve na Terra Santa na semana passada, com um grupo de fieis de Aquidauana. O terço foi arrematado por R$ 750.

O trabalho dos membros da Paróquia Matriz na confecção de bolos e doces também foi valorizado durante a edição da feijoada deste ano. Bolos feitos pelos fieis também foram leiloados e renderam R$ 1.300 para as obras da Abimc. A venda de doces para quem participou da festa gerou de receita de R$ 1.820.

“Eu fico muito feliz em saber que a população prestigia esse tipo de evento, que é um sucesso de solidariedade”, disse Roberto Orro, ex-deputado e conhecido representante de Aquidauana na política, que fez questão de estar presente. O patriarca agradeceu a presença do público, dos patrocinadores e apoiadores e da imprensa. 

“Aquidauana tem essa característica, as pessoas são solidárias”, disse o deputado estadual Felipe Orro, reforçando o agradecimento para todos os participantes da 6ª Feijoada da Solidariedade, que ocorreu no sábado (1º), no Restaurante Vitória, no Parque de Exposições de Aquidauana. A feijoada foi criada em 2008 pela médica Viviane Nogueira Orro, esposa do deputado Felipe Orro.

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